Pronto il campo dell’oratorio fatto con novemila scarpe riciclate

(Di lunedì 16 settembre 2024) L’oratorio di Quarto Oggiaro inaugura il suo nuovoda basket. Ilè frutto dell’iniziativa benefica “Playing for the Future“, sostenuta da Deichmann, con il patrocinio del Comune di Milano. L’areaPio XI, in via Antonio Aldini 33, era stata individuata da Sport Senza Frontiere, l’associazione che da 15 anni si occupa di inclusione sociale attraverso lo sport, e che a Quarto Oggiaro porta avanti un intervento a favore di minori che vivono in condizioni di disagio socio-economico. È stato completato il rifacimento del vecchioda basket: la pavimentazione è realizzata con gomma Nike Grind ricavata da 9.504 paia dida ginnastica