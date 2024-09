LIVE Louis Vuitton Cup 2024 in DIRETTA | Luna Rossa cerca il successo decisivo contro American Magic

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 16 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:39ha creato subito velocità sin dalla partenza. Per gli italiani circa 150 metri di margine e prime manovre di copertura a seguito delle virate di. 15:38 Primo lato di bolina in cui le due duellanti viaggiano a quasi 35 nodi orari. Ben più alte le velocità toccate rispetto al match race precedente, difatti il vento attuale sul campo di regata è di 10.8. 15:37 Partenza molto simile, con entrambe le imbarcazioni che rientrano sulla linea di partenza correttamente quasi all’unisono. 15:36 Un minuto alla partenza. C’è subito una protesta ufficiale deglii.15:34 Comitato di regata che decide di far iniziare anche il match race traed. Come in precedenza anche per gli azzurri e gli statunitensi condizioni di marginal foil.