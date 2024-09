Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 16 settembre 2024) Secondo le informazioni della Tv israeliana i24News, guerriglieri Houthi sarebbero arrivati al confine israelo-siriano per rafforzare la presenza militare attorno allo stato ebraico. Si sarebbero posizionati attorno alle Alture del Golan, area contesa che da oltre un decennio e usata dai Pasdaran (il Corpo dei Guardiani della Rivoluzione Islamica) per attaccare. Si è sempre trattato di attività a bassa intensità, ma adesso “è un preludio a una nuova fase di escalation contro”, minaccia una fonte anonima del gruppo yemenita che parla con Sputnik. Il media russo di solito diffonde informazioni utili per il Cremlino, che in questo momento intende sottolineare come l’isolamento in cui si è posto— a causa della gestione eccessivamente violenta della guerra nella Striscia di Gaza — stia procurando l’esplosione di un conflitto regionalizzato.