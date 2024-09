Inter infortunio Dimarco | assente contro Manchester City e Milan?

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 16 settembre 2024) Campanello d’allarme in casa? La tranquillità della squadra Campione d’Italia in carica è scossa da un momento non proprio esaltante. Già due passi falsi in campionato, l’ultimo ieri serail Monza. E dall’infermeria non arrivano buone notizie. Federicosi ferma per un affaticamento muscolare ai flessori della fascia destra. Il calciatore verrà rivalutato domani, dopo la rifinitura in programma ad Appiano Gentile: in forte dubbio la sua presenzailin Champions League eilnel derby del weekend. L'articolo? CalcioWeb.