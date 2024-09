Il derby va al Consandolo che vola a punteggio pieno

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 16 settembre 2024) x martiri 12 X MARTITI: Aleotti, Aguiari, Breveglieri, Bini (55’ Pavinato), De Cristofaro, Pallara, Buoso (65’ Ercolani), Panzetta, Manfredini (58’ Montanari), Gessoni, Evali. A diposizione: Stracuzzi, Bianchi, Galeotti, Bonaguro, Di Pasquale, Curarati. All. Bolognesi: Lesi, Frighi, Cesano (63’ Nicolasi), Brandolini, Liri, Trentini, Rimondi, Gilberti (87’ Chakbouni), Colino (84’ Gentili), Berto, Colombani (75’ Hassan). A diposizione: Guidi, Faggioli, Cobianchi, Trotta, Kalogeropolus. All. Dirani Arbitro: Karim Nid Bella sezione di Bologna Marcatori: 12’ p.t Liri (C), 55’ s.t. Colino (C), 69’ s.t. Panzetta (M) Note: espulso al 94’ Berto (C), ammoniti al 45’ Gessoni (M), 71’ Rimondi (C), 80’ Giberti (C). Alilferrarese.