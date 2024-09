Gruppo San Donato visite e controlli gratuii per la Settimana del Cuore

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di lunedì 16 settembre 2024) MILANO (ITALPRESS) – In occasione della Giornata mondiale del, che si celebra domenica 29 settembre, ilSan, in collaborazione con la GSD Foundation ETS, dedica unaalla sensibilizzazione, all’informazione e allaprevenzione delle patologie cardiovascolari. Con oltre 20 milioni di decessi ogni anno, le malattie cardiovascolari rappresentano la prima causa di ricovero ospedaliero, oltre che di mortalità, confermandosi, insieme ai tumori, tra le principali cause di morte al mondo. Oggi più che mai, è fondamentale lo sviluppo di azioni concrete ed educative di prevenzione e promozione della salute dele dell’apparato cardiovascolare.