Grande Fratello ecco chi prenderà il posto di Lino Giuliano dopo la squalifica

(Di lunedì 16 settembre 2024) Il2024 in partenza stasera in prima serata su Canale 5, si arricchisce di una nuova concorrente, come rivelato da Davide Maggio: si tratta di Amanda Lecciso, sorella meno nota di Loredana Lecciso, che farà il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia. La decisione arrivaladi, rimosso dal cast a seguito di un commento omofobo. Amanda Lecciso, 36 anni, è la sorella di Loredana e Raffaella Lecciso, cognata del celebre cantante Al Bano. La sua vita privata è stata finora lontana dai riflettori. Amanda ha lavorato nel negozio di scarpe di famiglia ed è apparsa nel film poco noto Parentesi tonde, accanto a volti come Flavia Vento e Patrizia De Blanck. Attualmente, conta poco più di 1.500 follower su Instagram e ha un figlio di 10 anni, avuto dall’attore Ivo Micioni.