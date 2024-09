Giulia De Lellis tira una frecciatina a Chiara Ferragni? Ecco cosa ha detto

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 16 settembre 2024)De, ospite de Il Tempo delle Donne, rassegna organizzata dal Corriere della Sera a Venezia, si è raccontata un po’ e ha parlato del mondo degli influencer. A un certo punto, parlando di regole sui social,Desi è lasciata andare a uno sfogo che è sembrato essere una. “Le regole ci sono sempre state e c’è chi le segue e chi no. Ci sono persone che continueranno a fregarsene delle regole, però di base ci sono sempre state. Bisognava fare o non fare? Bisogna semplicemente seguire le regole. Poi sta al buon senso della persona che fa questo lavoro, o come qualsiasi altro mestiere. Come dice mio padre, la legge non ammette l’ignoranza”.