È Calenda che ha distrutto il centro ora Italia Viva faccia una chiara scelta di campo

(Di lunedì 16 settembre 2024) C’è un vecchio detto sardo che dice: “Centu concas centu barritas”, ossia cento teste cento berretti. Il significato è molto semplice ma profondo, racchiude la forte propensione di ragionare con la propria testa e a trovarsi così spesso in disaccordo gli uni con gli altri. Questo può essere un bene in alcuni casi ma un enorme problema se accade nella politica e soprattutto ad alcuni politicanti. Il detto veste perfettamente la situazione attuale dei riformisti o pseudo tali in. Come ormai ampiamente risaputo e appurato nelle grandi democrazie esistono due grandi coalizioni che si contendono il governo della nazione. E’ un dato oggettivo e di semplice matematica. Per governare devi vincere le elezioni. Non c’è spazio alla filosofia. Arriviamo alla situazione attuale. Dopo che Carloha deciso di distruggere un partito unitario dei riformisti, lo scenario è molto semplice.