Campi sportivi ancora in precarie condizioni

(Di lunedì 16 settembre 2024) E’ iniziata con un pareggio 1 a 1 l’avventura in Terza categoria della società calcistica Vallesavio che ha ospitato al centro sportivo Arrigoni di Borello il Bagnolo. A sostenere la squadra c’era un centinaio di spettatori, molti dei quali non commentavano solo le trame di gioco, ma anche le pessimedel terreno, che l’alluvione danneggiò gravemente ed è stato ripristinato in malo modo. Lo scorso anno la prima squadra giocò le partite casalinghe a Bacciolino, mentre i ragazzi trovarono ospitalità a San Carlo, una situazione che non poteva durare più a lungo. Infatti nelle due strutture (campo principale e campo d’allenamento) sono stati fatti molti lavori grazie a una donazione di 300.000 euro di Cia-Conad e altri contributi: in totale sono stati spesi 430.000 euro (180.000 euro per il campo principale e 250.