Brennero serie TV su Rai 1 | cast trama e quante puntate sono

Leggi tutta la notizia su ascoltitv

(Di lunedì 16 settembre 2024) Arriva in prima visione in chiaro, la. A trasmetterla è Rai1 a partire dalle ore 21.30 di lunedì 16 settembre.La città di Bolzano, un mosaico di lingue e tradizioni, è divisa da un confine invisibile: quello tra la comunità tedesca e quella italiana. Qui, dove i cartelli stradali bilinguila norma e l’identità culturale è un tema sempre vivo, arriva un nuovo caso che rischia di far esplodere le tensioni. Eva, una giovane e ambiziosa pubblico ministero, incarna lo stereotipo della germanica: precisa, razionale e poco incline alle emozioni. Paolo, invece, è l’ispettore tutto pepe, nato e cresciuto a Bolzano, che rappresenta l’anima più passionale e impulsiva della città. Insieme, dovranno indagare su unadi omicidi che stanno sconvolgendo la comunità tedesca.