Vincotto pugliese il prezioso decotto di fichi che si prepara in estate ma si usa in inverno

(Di domenica 15 settembre 2024) Anche se il nome inganna, ilnon è vino cotto, la bevanda dell’Antica Roma fatta con il mosto, ma unditipico della Puglia e della Basilicata. Si tratta di un liquido estratto dalla cottura deiche si realizza a finein concomitanza con le conserve di pomodoro quando isono in piena maturazione. Parliamo di fine agosto e inizio settembre. Lazione delè una pratica antica e raramente ancora oggi realizzata in casa da quelle famiglie dedite allezioni artigianali, in particolar modo di dolci per il Natale come le cartellate, o i mostaccioli. Cartellate conA Gravina in Puglia (ma anche in altre zone della Puglia) ad esempio, è l’ingrediente principale dei sasanelli, tipici dolci del Natale che si realizzano anche con cacao e chiodi di garofano.