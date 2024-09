Treni ecco i piani di Ferrovienord da Milano Bovisa a Seveso e Varese | arrivano più binari

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 15 settembre 2024) La circolazione deisul nodo diè ripresa gradualmente ieri mattina, come annunciato da Rete Ferroviaria Italiana (RFI). Ma l’incidente avvenuto all’alba di venerdì all’altezza della stazione milanese di Greco ripropone in tutta la sua evidenza la necessità di intervenire sulla rete ferroviaria lombarda per decongestionare e fluidificare il traffico sul nodo dima anche per differenziarlo il più possibile prevedendodiversi perdiversi: oggi, invece, i convogli ad Alta Velocità, gli Intercity, gli Eurocity, quelli di Trenord, iinternazionali e quelli merci corrono, nella stragrande maggiorenza dei casi, sugli stessi