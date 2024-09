Torna Citofonare Rai2 | quando in tv la quarta edizione con Paola Perego e Simona Ventura

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di domenica 15 settembre 2024)no alla conduzione di ‘‘. Il programma, giunto alla, avrà alcune importanti novità. Scopriamo insiemeandrà in onda e quali sono le anticipazioni della prima puntata.allunga il suo orario: le novità dellaDopo il successo delle prime tre edizioni,? condotto da. In questa, il varietà della domenica si allunga avendo ancora più spazio nella programmazione di. La prima puntata di “” andrà infatti in onda domenica 15 settembre 2024, alle ore 10.15, su Rai 2 (lo scorso anno invece iniziava alle 10.30). Ma non è tutto, perché il programma durerà anche di più: le due amiche proseguiranno fino alle ore 12.54, prima del consueto appuntamento con il Tg2 delle 13.