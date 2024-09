Ternana in campo per tenerci i tre punti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 15 settembre 2024) I rossoverdi provano ad accelerare. Si torna al Liberati dopo le positive trasferte di Pontedera e Gubbio, con l’obbligo di ritrovare la vittoria per agganciare da subito le posizioni che contano. La squadra di Abate appare in crescita a livello di gioco e personalità, ma non ha ancora espresso nel modo dovuto il proprio indubbio potenziale offensivo. Il Pineto, imbattuto, si propone con molti giovani, ha incassato un solo gol, su rigore. Sullo sfondo, si intravedono possibili novità per quanto riguarda il pacchetto azionario della società rossoverde, aspetto che non sembra influire sulla concentrazione della squadra. "Siamo uomini di– chiarisce subito Abate – e le nostre energie devono essere interamente indirizzate in tal senso. È ovvio che certe cose si percepiscano e io non posso essere del tutto nella testa dei ragazzi. Ma da loro mi aspetto tanto.