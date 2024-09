Premier League 2024 2025 | colpo esterno del Newcastle inizio nero per i Wolves

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 15 settembre 2024)dele la squadra bianconera vola da imbattuta al secondo posto in classifica con 10 punti dopo le prime quattro giornate di. La formazione di Howe ha ribaltato il Wolverhampton, sempre più in difficoltà con un solo punto ottenuto nelle prime quattro, e sogna di tornare a lottare per i piani altissimi del campionato inglese come due anni fa, mentre per i gialloneri c’è da soffrire e da risollevarsi dopo questo orribile avvio. Nel primo tempo è Lemina a portare in vantaggio i padroni di casa al Molineux Stadium: alla mezzorain vantaggio e fino all’intervallo il punteggio regge senza particolari scossoni.