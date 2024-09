Latina iniziano da oggi le attività delle guardie ambientali

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 15 settembre 2024), 15 settembre 2024- Nella giornata dileincaricate dal Comune dihanno iniziato la loro. “Si tratta di un servizio di fondamentale rilevanza per il territorio in quanto le– dichiara il sindaco Matilde Celentano – si occuperanno di sensibilizzazione, informazione, nonché prevenzione e segnalazione dei reati in materia ambientale con particolare riferimento al corretto conferimento dei rifiuti. Un’che ci aspettiamo funzioni anche da deterrente e che contribuirà alla pulizia, al decoro e alla divulgazione di corrette pratiche da seguire. Domani firmeremo gli incarichi ufficiali e lepotranno svolgere il servizio al 100%, ma già dahanno iniziato un importantedi sensibilizzazione sul territorio”.