La Russa non serve inalberarsi sugli extraprofitti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 15 settembre 2024) "Io non l'ho capito Perché irrigidirsi solo perché il ministro Giorgietti, di fronte alla proposta dell'omologo croato ha detto 'ne parleremo'? Cosa dove fare, schiaffeggiarlo?". Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La, alla festa di FdI a Lido degli Estensi, commentando la polemica nella maggioranza. "Sono amico di Tajani, questa non è un'accusa, ma stiamo attenti a non anticipare - ha aggiunto La-. C'è dibattito, glidelle banche non sono in programma, ma è pur vero che le banche di profitti, non voglio dire immotivati ma grandi, ne hanno avuti. Non c'è bisogno di. Forse deve far piacere a qualche banca? Non credo, ma stiamo attenti anche noi".