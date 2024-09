Italiani confusi dal mercato libero Bollette della luce più care del 15%

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 15 settembre 2024) Bei tempi quellimaggior tutela. Sono bastati pochi mesi diobbligatorio dell’energia per rimpiangerli. Lo dimostra l’ultimo monitoraggio di settore pubblicato da Arera, elaborato da Assium (l’associazione degli utility manager), secondo cui nel primo semestre del 2024 la bolletta mediasi è attestata a 725 euro all’anno per i contratti a prezzo variabile e a 653 euro per quelli a prezzo fisso, rispettivamente il 15,3% e il 3,8% in più rispetto alla bolletta mediamaggior tutela (629,05 euro). Numeri che dimostrano come glinon sappiano districarsi tra le offerte sul, mostrando una certaone e "compiendo scelte controproducenti" che li portano a pagare"sensibilmente salate".