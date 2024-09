Il sabato del villaggio globale

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 15 settembre 2024) La settimana appena terminata é stata, come la corrispondente degli altri anni, la parentesi di tempo per il passaggio di consegne dall’ estate all’autunno. La stessa è stata quella che ha segnato il raggiungimento della metà di settembre, una tappa inquietante. È stata anche il lasso di tempo del riavvio quasi totale, cioè a velocitá di crociera, delle varie attività del Paese e di quelle della UE. Le stesse erano state rallentate, quando non fermate, alla fine di luglio, alla vigilia delle ferie. É alle porte la data di inizio dell’ autunno astronomico, il 21, e l’Opera dei Pupi, sembra essere ancora alle prove. La stessa va intesa come quella che mette in scena l’umano fare che, come per l’anno scorso e per l’altro anno, anche per quello in corso sta stentando a riprendere il ritmo di routine.