Festa del Patrono oggi in teatro la consegna delle benemerenze

(Di domenica 15 settembre 2024) Il giorno delSan Giuseppe da Copertino (che cade mercoledì) si avvicina a Osimo ealle 18 saranno conferite le civichealLa Nuova Fenice con cerimonia solenne davanti alle autorità civili, militari e religiose e accompagnamento musicale della banda "Città di Osimo". Medaglie d’oro al circolo culturale Ju-ter club Osimo, a Italo Marabini, fondatore con la moglie della ditta Paima, e a Marco Gambini, ingegnere della Zannini in Polonia. La cittadinanza onoraria verrà data a Dachan Ahmad Amer, presidente nazionale di Onsur Italia che si occupa di missioni umanitarie per il popolo siriano, e Vincenzo De Vivo, direttore artistico dell’Accademia d’arte lirica. Per ilOsimo porta a casa il concerto di Enrico Ruggeri, il cui tour farà tappa in città nel giorno cloufeste patronali, mercoledì alle 21 in piazza Boccolino.