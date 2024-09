Così rischiamo di… | ansia Gasperini arriva l’annuncio in diretta

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di domenica 15 settembre 2024) Ultimo aggiornamento 15 Settembre 2024 21:03 di Alessia Il tecnico dell’Atalanta Gian Pieroè intervenuto in conferenza stampa dopo la gara vinta in casa oggi contro la Fiorentina. L’Atalanta oggi ha vinto per 3-2 contro la Fiorentina, una sfida avvincente che parte dalla panchina: quella trae Palladino. Una gara al cardiopalma che si è decisa tutta nella prima frazione di gara. In conferenzaha sbottato sulle condizioni di alcuni dei suoi calciatori, ammettendo che senza Nicolò Zaniolo l’Atalanta rischia parecchio di avere la coperta corta. Senza Zaniolo siamo corti, la paura diC’è parecchia voglia di vedere Nicolò Zaniolo sotto la gestione di Gian Piero, sperando che possa rivitalizzare il calciatore. Senza Zaniolo l’Atalanta li davanti è parecchio corta, le parole di Gian Piero. (LaPresse) rompipallone.