Traffico Roma del 14-09-2024 ore 13 | 30

(Di sabato 14 settembre 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità trafficato il raccordo in carreggiata esterna rallentamenti tra laFiumicino e la Pontina e poi chiude trappier vincola 24 disagi anche lungo la carreggiata interna del raccordo file tra Flamini e salari più avanti tra Bufalotta lo svincolo A24 qui anche per incidente code poi sulla tangenziale est per lavori eda Corso di Francia alla Salaria messo San Giovanni sempre in tangenziale est per lavori è chiusa la rampa per la Prenestina in direzione di San Giovanni inevitabili ripercussioni in viale dello Scalo di San Lorenzo e poi nella zona di Porta Maggiore lavori con chiusura al transito di piazza Risorgimento tra Viale Bastioni di Michelangelo e via del Mascherino attenzione quindi alla segnaletica chiusa per lavori da questa mattina anche via Nico Cimarosa tra viale Liegi e incrocio con ...