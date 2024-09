Terme stagione lunga | Aperte fino al 15 ottobre

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 14 settembre 2024) L’autunno è particolarmente indicato per le cure termali, così Emanuele Folegnani, amministratore della Società ’CentrobenessereequiFgm Toscana srl’, che conosce questa peculiarità, ha annunciato che ledi Equi resterannoe in attivitàal 15. "La piscina termale con acqua corrente a 24 gradi circa, se le condizioni metereologiche lo permetteranno, sarà fruibile sino al 30 settembre – dice Folegnani – mentre i padiglioni per cure e servizi massaggio, idromassaggio ed estetica, restano apertial 15. Siamo ben consapevoli che l’almento dellatermale nelle condizioni attuali non è economicamente autosostenibile – spiega l’amministratore – però si tratta di un’azione rientrante in un progetto più ampio, che verrà integrato dalle attività del centro benessere e da altre iniziative in programma".