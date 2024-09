Stare seduti troppo a lungo è rischioso? L’esperto avverte | Può diventare una patologia Cos’è la sindrome del sedere morto e quali sono i sintomi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 14 settembre 2024) Stando a, il gluteo può recontratto e “dimenticare” la propria funzione, innescando una serie di problematiche: come spiega il New York Times in un recente articolo, questa è la temibile Dead Butt Syndrome, odel. Ma attenzione, non solo i sedentari ne soffrono. Niente paura: ilnon èdavvero, ma è vivo e vegeto; però, dopo tantissime giornate trascorse prevalentementeper lavorare al PC, guardare la TV o guidare l’auto, comincia a perdere colpi e ci manda messaggi dolorosi.“La problematica colpisce nello specifico il gluteo medio, che con il piccolo e il grande costituisce i glutei, tra i muscoli più forti del corpo. Si instaura un’ipotrofia del medio, cioè una debolezza che ne compromette la funzionalità”, spiega il dott.