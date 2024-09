Pallanuoto il Brescia si complica la vita nei gironi preliminari di Champions League Servirà un miracolo all’Ortigia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 14 settembre 2024) Prosegue il turno di qualificazione alla fase adella2024-2025: nel Gruppo D l’Ortigia si riscatta dopo la battuta d’arresto patita all’esordio e batte i transalpini del Pays d’Aix Natation con lo score di 15-12. Domani gli aretusei avranno un compito improbo contro i padroni di casa catalani del Sabadell. Doppio impegno odierno per il, che però silanel Gruppo C cedendo ai tedeschi dello Spandau 04 Berlino per 7-9, prima di riscattarsi contro i turchi dell’Enka, sconfitti per 16-9. Domaniuna larga vittoria, non impossibile, contro i padroni di casa romeni dell’Oradea per centrare la qualificazione.