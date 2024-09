Mezzo secolo di lettura e arte Al via la festa della biblioteca

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 14 settembre 2024) Lacompie 50 anni. Porte aperte al salottocultura frequentato da tutte le generazioni: c’è anche lo spazio riservato alla fascia 0-10 per avviare i piccoli allain tempo di social. Eventi fino a fine ottobre per festeggiare il traguardo, dalla caccia al libro all’aperitivo letterario, alladei nonni. "Qui, si stringono legami e ci riscopriamo comunità - dice il sindaco Luca Maggioni -. Le sale ospitano genitori, figli, studenti: sono un vero luogo di crescita". Fondata nel 1974, col tempo la struttura "è diventata un luogo imprescindibile per la vita quotidiana, accompagna lettori e cittadini con una vasta offerta di servizi, attività e iniziative".