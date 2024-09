ManovraLandini | extraprofitti? Déjà vu

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 14 settembre 2024) 21.15 "Il film della tassazione deglil'abbiamo già visto". Così il segretario della Cgil, Landini, a Potenza per le "Giornate del Lavoro" organizzate dalla Cgil Basilicata. "Un anno fa - ha aggiunto - avevano raccontato che avrebbero fatto sfracelli: non hanno preso un euro. I profitti in questo Paese continuano ad aumentare: quelli che si abbassano sono i salari, mentre aumentano la precarietà e l'insicurezza sul lavoro".