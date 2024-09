LIVE Atletica Diamond League Bruxelles 2024 in DIRETTA | tripletta azzurra da sogno! Vincono Fabbri Tamberi e Iapichino

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 14 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.00 La nostrasi chiude qui, noi di OA Sport vi ringraziamo e vi auguriamo un felice proseguimento di serata. 21.59 Le altre due vittorie portano la firma di Gianmarcoe Larissa. Il campione olimpico di Tokyo ha piazzato la stoccata vincente al terzo tentativo a 2.34, battendo la resistenza di Oleh Doroshchuk. Per la fiorentina, invece, è bastata la misura di 6.80 per portarsi a casa il diamante. Roberta Bruni ha concluso la prova del salto in alto in sesta posizione, quinta Ayomide Folorunso nei 400 ostacoli. 21.56 Si chiude una giornata storica per l’Italia. Quest’oggi sono arrivate ben tre vittorie per i colori azzurri, a coronare una stagione spettacolare del movimento italiano. Il diamante più pesante lo ha portato a casa Leonardo