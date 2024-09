Le sfide di giornata

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 14 settembre 2024) Oggi si disputa la secondadei triangolari di Coppa Marche di Prima Categoria in attesa dell’avvio dei campionati che scatteranno fra una settimana esatta. Per molte squadre sarà l’esordio in partita ufficiale, per altre è già sfida da dentro o fuori. Il programma. Oggi (ore 15:30): Olimpia Marzocca-Castelleonese (riposa Ostra), classifica: Ostra 3; Castelleonese e Olimpia Marzocca 0. Argignano-Sampaolese (riposa Castelbellino), classifica: Castelbellino 3; Sampaolese e Argignano 0. Borgo Minonna-Staffolo (riposa Labor), classifica: Labor e Staffolo 1; Borgo Minonna 0. Passatempese-Montecassiano (riposa Filottranese), classifica: Filottranese 3; Passatempese e Montecassiano 0. Castelfrettese-Montemarciano (riposa Borghetto), classifica: Borghetto e Montemarciano 1; Castelfrettese 0.