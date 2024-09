LaLiga | Real Sociedad-Real Madrid

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 14 settembre 2024) 2024-09-13 15:46:51 Giorni caldissimi in redazione! Anteprima della partita Il tecnico del, Carlo Ancelotti, spera che il suo attesissimo attacco dia il meglio di sé quando domani andrà in trasferta alla. Nonostante abbia potuto schierare giocatori del calibro di Vinicius Jnr, Rodrygo e Kylian Mbappé, ilha segnato solo sette gol nelle prime quattro partite, pareggiandone due e scivolando a quattro punti dai rivali storici del Barcellona in questa fase iniziale. Jude Bellingham non è in grado di rientrare dall’infortunio, ma potrebbe giocare in Champions League la prossima settimana. Laha sorprendentemente faticato nelle prime due partite casalinghe, perdendole entrambe contro il Rayo Vallecano e l’Alaves.