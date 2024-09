Il filo comune tra Italia e USA sui migranti che mangiano cani e gatti

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di sabato 14 settembre 2024) Smentito in diretta durante il primo (forse ultimo?) duello televisivo n vista delle imminenti Presidenziali USA. Nonostante ciò – e nonostante le evidenze – Donald Trump si è auto-proclamato vincitore (attaccando la ABC News) e non chiedendo scusa per aver diffuso una clamorosa fake news per tirare acqua al suo mulino. Nel corso del dibattito con Kamala Harris, il candidato Repubblicano ha detto che in Ohio – più precisamente nella città di Springfield – ihaitiani rapirebbero. E non solo: li mangerebbero anche. Una bufala – smentita in diretta dai moderatori – fatta circolare nei giorni precedenti dagli spin doctor Repubblie rilanciata anche da quello che oramai, sembra rappresentare al meglio il ruolo di stratega della comunicazione di Trump: Elon Musk.