Gianmarco Tamberi tripletta da campione vero | vince la Diamond League con una misura di lusso

(Di sabato 14 settembre 2024) SEI UN FENOMENO.. Un fuoriclasse assoluto, capace ogni volta di sorprendere e di toccare vertici sontuosi, dotato di una grinta agonistica e di una caparbietà con cui ogni volta riesce a esaltarsi e a mandare in visibilio il pubblico. IlOlimpico di Tokyo 2020 ha ribadito ancora una volta di essere un talento mostruoso e soltanto quella dannata colica renale gli ha impedito di battagliare seriamente per la medaglia d’oro ai Giochi di Parigi 2024, ma stasera si è preso una bella rivincitando la gara di salto in alto che ha animato le finali della, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera.si è imposto di carattere a Bruxelles (Belgio), conquistando il prestigioso diamantone e l’annesso assegno da 30.