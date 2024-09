Gasperini | Lo stadio è un gesto d’amore di Antonio Percassi un regalo a Bergamo e all’Atalanta

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 14 settembre 2024). Oltre cento giorni dopo l’ultima volta, l’Atalanta torna al Gewiss Stadium. E proprio come in quel 2 giugno che ha concluso la scorsa stagione, anche quest’anno sarà Atalanta-Fiorentina. Prima di assaggiare l’atmosfera con quasi 25mila tifosi sugli spalti, nel programma della squadra di sabato (14 settembre) c’è una seduta a porte chiuse proprio allo. Preceduta, sempre nella pancia del Gewiss, dalla conferenza stampa di Gian Piero. “Oggi per la prima volta abbiamo messo piede qui dopo 112 giorni e ho trovato una struttura fantastica” esordisce il tecnico, “domani sarà una festa. Il merito è tutto di, presidente straordinario che rimarrà l’uomo più importante nella storia dell’Atalanta: la gente si accorgerà di chestraordinario ha fatto”. “L’Atalanta è parte della sua vita – prosegue – e questo è undi grande amore verso la città.