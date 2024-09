Un viaggio nella poesia Marchestorie a Pollenza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 13 settembre 2024) Da oggi a domenicasarà tappa del festival itinerante. Questa sera, alle 21.30, la sala convegni del Palazzo comunale ospita il convegno "Alla scoperta della vita e delle opere dei poeti protagonisti del Manifesto: Menichelli, Coronaro, Cardarelli", a cura dello storico Fabio Sileoni. Domani (turni alle 19, 20, 21 e 22) e domenica (alle 17, 18, 19 e 20) va in scena l’opera poetico-teatrale in costume d’epoca "L’umana", nel suggestivo Palazzo Ricci Petrocchini, grazie alla scrittrice e regista Fabiana Vivani. Ogni stanza farà da cornice a un quadro "vivente" che ripercorrerà, in versi ed in musica, la vita e le opere dei tre poeti pollentini protagonisti del Manifesto: Pasicrate Menichelli, Massimo Coronaro, Vincenzo Cardarelli.