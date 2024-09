Rispunta Pascale | La politica? Ho rinunciato ma spara a zero su Meloni

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 13 settembre 2024) Francesca, storica fidanzata di Silvio Berlusconi poi divenuta attivista per i diritti civili dopo la rottura con il Cav, è la protagonista della puntata di venerdì 13 settembre di Otto e mezzo, il programma condotto su La7 da Lilli Gruber. Si parte dal caso della mancata nomina di Maria Rosaria Boccia a consigliera del ministero della Cultura che ha portato alle dimissioni di Gennaro Sangiuliano, su cuiaveva postato un meme che ha sollevato un vespaio, che vedeva Berlusconi affermare: "Dilettanti". "Col post abbastanza irriverente intendevo dire che l'attuale governo non è bravo nemmeno a commettere gli errori di Berlusconi. L'ho fatto in modo abbastanza frivolo, non credevo di suscitare così tante critiche. Mi ha fatto piacere ma significa anche una cosa ben precisa: probabilmente Berlusconi fa sentire la sua mancanza.