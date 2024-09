Morgan a processo per stalking nei confronti di Angelica Schiatti | Chiedo la giustizia riparativa

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 13 settembre 2024) “Laè un modo nuovo di affrontare i processi, è una bella idea e se va in porto è un'innovazione. Io sono un innovatore anche in queste cose. Finalmente ho potuto dire al giudice che non sono un persecutore dopo che per anni sono stato zittito. Qui io ho problemi a capire come mantenere le mie figlie”. È questa la dichiarazione che ha fatto Marco Castoldi, in arte, all’uscita dal tribunale di Lecco dopo la prima udienza dela suo carico perneidell’ex compagna, ecco i casi più eclatanti. E le polemiche: “Pentimenti di facciata per ottenere sconti”ha accusato il cantautore di averla tormentata dopo la rottura tra i due con continue chiamate e messaggi e soprattutto insinuazioni volgari diffuse attraverso una chat di gruppo.