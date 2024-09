Milan Gerry Cardinale | San Siro? Ormai è vecchio e abbiamo un progetto che…

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di venerdì 13 settembre 2024), il patron rossoneroha parlato della situazione stadio e ha detto la sua su Sane sul nuovoambizioso “progetti ambiziosi, come quello di costruire un nuovo impianto all’avanguardia“.va controcorrente e nonostante negli ultimi giorni sembrava tramontata l’idea di costruire uno stadio nuovo di proprietà, il patron rossonero ha confermato la volontà di proseguire con questo, creando ancor di più un clima di confusione. Sì, perché il Corriere della Sera, negli scorsi giorni, aveva scritto con certezza chee Inter avrebbero fatto lo stadio insieme e avrebbero a breve abbandonato l’idea di realizzare un impianto non più in condivisione. Ecco che, quindi, l’ipotesi ristrutturazione di Sansembrava la pista più accreditata.