Le grandi manovre pronte al debutto

(Di venerdì 13 settembre 2024) Con gli ultimi sprazzi dell’estate che sta ormai volgendo al termine è scattato il conto alla rovescia per il ritorno in classe previsto per lunedì. Nell’attesa che arrivi il fatidico giorno che sancirà l’inizio del nuovo anno scolastico, Sarzana, tra cambiamenti e ampliamento dell’offerta formativa, si appresta ad accogliere un ampio bacino di studenti proveniente da tutta la Val di Magra. Ecco la prima grande novità. Da quest’anno la città potrà contare su una maggiore offerta formativa con l’istituzione di una sezione dell’alberghiero Casini – alla Pro Sarzana di via San Francesco - che ospiterà una quindicina di ragazzi, intercettando studenti da tutta la Vallata ma anche da Lerici, facilitandone gli spostamenti.