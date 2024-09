L’Arabia Saudita si prende proprio tutto anche il tennis Il torneo dove ci sarà anche Sinner | montepremi da capogiro!

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 13 settembre 2024)continua a espandere la sua presenza nel mondo delcon un nuovo evento, la “Six Kings Slam”, che si terrà a Riad dal 16 al 19 ottobre 2024. Competizione con unda: 1,5 milioni di euro garantiti per ogni partecipante e ben 6 milioni di euro per il vincitore finale, rendendolo ilpiù ricco nella storia del.Leggi“positivo ma innocente”, equivoci gravissimi del sistema antidoping Tra i giocatori di spicco confermati ci sono grandi nomi come Jannik, fresco vincitore dello US Open, Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Rafael Nadal e Holger Rune, salvo eventuali rinunce o infortuni. Nadal, che ha già un ruolo di ambasciatore per la Federazione, ha saltato la Laver Cup per prepararsi a questo evento.