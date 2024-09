Il nuovo autovelox non farà sconti | ecco come funziona

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 13 settembre 2024) Recentemente è stato installato sulle autostrada untipo dicon un dispositivo innovativo che promette una maggiore precisione nel rilevamento della velocità E’ la nuova frontiera nella caccia all’automobilista che non vuole saperne di rispettare i limiti di velocità imposti su alcune strade sia urbane, sia extraurbane o in autostrada. Un nuovissimo apparato elettronico chiamato Radar che andrà a sostituire i vecchi rilevatori di velocità che tante volte hanno fatto discutere per la loro non perfetta precisione della misurazione effettuata. In Svizzera cambia tutto – Cityrumors,.it – Il decreto, approvato soltanto qualche settimana fa, ha imposto una “stretta” sull’installazione di questi dispositivi sul territorio italiano.