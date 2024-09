I tormenti interiori dei musicisti Concerto commentato al Comunale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 13 settembre 2024) La musica dà sempre spazio alle emozioni, spesso anche ad ansie, preoccupazioni, difficoltà. Dalla fine dell’Ottocento, nuove inquietudini si sono impossessate del mondo, rendendo necessario agli artisti di trovare forme differenti di espressione della propriatà e dei sentimenti collettivi. Ed è proprio nella parte più nascosta del nostro io che ci accompagnerà l’evento "Musica e psiche fra Otto e Novecento" promosso da Modena Città del Belcanto e Conservatorio Vecchi Tonelli, stasera alle 21 al teatroPavarotti Freni (con ingresso gratuito), nell’ambito del FestivalFilosofia. Sarà unche porterà in scena i travaglie linguaggio musicale in Schumann, Wagner e Puccini, raccontando come questi grandisi siano avventurati su strade nuove, nel tentativo di indagare e comunicare i mondipiù segreti e irrazionali.