Grande Fratello ecco cosa mancherà nella nuova edizione del reality

(Di venerdì 13 settembre 2024) Mancano ormai solo tre giorni alla prima puntata delladel, ilshow condotto da Alfonso Signorini che vedrà anche quest’anno la presenza di Vip e concorrenti (più o meno) Nip. È di pochi minuti fa la notizia che riguarderebbe quello che era stato per anni un appuntamento fisso prima della messa in onda del. Come trapelato dal blogger Amedeo Venza, sembrerebbe infatti che la produzione abbia deciso di cancellare il Gf Party. Come gli appassionati ricorderanno, il programma andava in onda live su Mediaset Infinity prima dello show. A condurlo lo scorso anno erano stati Annie Mazzola e Andrea Dianetti.le parole di Venza: Il Gf Vip non ci sarà. Erano ancora indecisi se farlo e a chi affidarlo, ma è di pochi giorni fa la decisione di cancellarlo definitivamente.