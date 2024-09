Gas offerta ‘PLACET in derogà prorogata a tutto il 2025

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di venerdì 13 settembre 2024) MILANO (ITALPRESS) – Resterà in vigore anche perillain, l’introdotta da ARERA per accompagnare i clienti gas non vulnerabili nel passaggio al mercato libero avvenuto quest’anno. L’PLACET in deroga, con condizioni economiche e contrattuali definite dall’Autorità ma con componente fissa annuale (Pfix) definita dal venditore, è stata applicata quest’anno ai clienti non vulnerabili, famiglie e condomìni, che con la fine della tutela gas non avevano ancora sottoscritto un contratto di fornitura nel mercato libero.I venditori dovranno inviare, ai clienti attualmente titolari di un’PLACET in deroga, una comunicazione scritta e separata dalla bolletta entro il 30 settembre 2024.