Ecco il nuovo velivolo delle Frecce Tricolori

(Di venerdì 13 settembre 2024) Sarà sostituito dopo 42 anni di servizio lo MB339PAN, aeroplano firmato dall'ingegner Ermanno Bazzocchi e considerato un'icona dell'aviazione. Per dare l'idea di quanto sia una scelta importante per la comunità aeronautica e l'industria italiana accettate un paragone: è come se dopo tutti quei decenni arrivasse la nuova Ferrari di Formula 1 o, se preferite, è come il cambio di tutti i giocatori della nazionale di calcio, incluso l'allenatore, ma in una sola volta. Dopo il rientro in Italia della Pattuglia dal Nat '24, il tour in America del nord che ha visto le nostreesibirsi in Canada e Stati Uniti, il 12 settembre presso la base di Istrana (Treviso), è stata organizzata una festa per celebrare il successo della missione ed è stato svelato il, che sarà il Leonardo M346, l'addestratore di punta della nostra produzione nazionale.