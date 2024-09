Coccolia concerto e inaugurazione del campo da calcetto recuperato dopo alluvione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 13 settembre 2024)(Ravenna), 13 settembre 2024 – Asono stati riprogrammati per domani (sabato 14), da parte del locale Comitato cittadino in collaborazione con l’assessorato al Decentramento e il Consiglio territoriale di Roncalceci, ildella Banda musicale cittadina di Ravenna e l’delda, recentementeessere stato gravemente danneggiato dall’del maggio dell’anno scorso. L’appuntamento è per le 20.30 nell’area verde ‘Viscardo Lagosti’. Il parco Lagosti è un luogo molto importante per la comunità di, frequentato da persone di tutte le età: per giocare, fare sport o semplicemente rilassarsi. L'aveva lasciato il parco in condizioni disastrose, con uno strato di fango di diversi centimetri che ne ha reso impossibile la sua fruizione per molto tempo.