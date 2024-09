Accostato al Napoli l’agente di Vitor Roque svela tutto | la notizia sulla trattativa!

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 13 settembre 2024) L’attaccante brasiliano del Barcellona era statoin estate alfa un’importante rivelazione di calciomercato. Il calciomercato è terminato poche settimane fa, con tanti trasferimenti effettuati e altrettanti sfumati. Adesso, però, a giochi ormai chiusi, stanno emergendo alcuni retroscena sui vari affari. Uno di questi riguarda, attaccante del Barcellona al centro di un intrigo di mercato. Il brasiliano, infatti, non rientrava più nei piani tecnici dei blaugrana ed è per questo che era stato messo sul mercato. Il suo nome era statoanche al, visto che in estate era alla ricerca di una punta che potesse prendere il posto di Victor Osimhen. Intervista aldi, in Serie A cercato da tre squadre ma non daldel brasiliano, Andrey Cruz, ha rilasciato un’intervista amercatoweb.