Valentino Rossi non dimentica | Marquez il pilota più sporco

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 12 settembre 2024) “Il mio pensiero su, a distanza di quasi 10 anni, è che è unfortissimo, un fuoriclasse molto aggressivo. Ma nel 2015 ha proprio passato il segno Perché se tu sei uncattivo sportivamente, al limite delloperché vuole vincere, di esempi di piloti così ce n’è tanti. Ma mai nessun fuoriclasse del Motorsport ha lottato per fare perdere un altro. Quello è ciò che marca la linea. Mai nessuno è stato cosìper far perdere qualcun altro”. Lo ha dettoal podcast di Andrea Migno, tornando sui fatidici eventi del 2015, quando le manovre scorrette di Marcfinirono per costargli il Mondiale a vantaggio di Jorge Lorenzo: “In Argentina assolutamente la cosa peggiore che mi sia capitata a livello sportivo.