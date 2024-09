Spazio Wellness | importante trasformazione per Imperial

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di giovedì 12 settembre 2024) Da 25 anni presente sul Mercato con un sinonimo di eccellenza nel mondo del fitness,ha deciso di guardare al futuro con un approccio innovativo, volto a migliorare la qualità dei servizi offerti e a rendere ogni sessione di allenamento un’esperienza indimenticabile. Le sedi ufficiali di, situate ad Aversa, Casalnuovo, Casavatore, Mariglianella, Orta di Atella e Pomigliano, saranno il cuore pulsante di questo rinnovamento. Questi club rappresenteranno il meglio del marchio, con nuovi standard di qualità , attrezzature all’avanguardia e un’attenzione al cliente senza precedenti. L’obiettivo è chiaro: trasformarein un punto di riferimento non solo per chi cerca un luogo dove allenarsi, ma per chi desidera far parte di una community dedicata al benessere e alla crescita personale. Questo ambizioso progetto di rinnovamento non coinvolgerà tutte le sedi