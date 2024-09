Raffiche temporali e mareggiate | allerta meteo nelle Marche

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 12 settembre 2024) Ancona, 12 settembre 2024 –, vento e. La Protezione civile regionale ha diramato l’per domani, in particolare per le aree collinari e costiere settentrionali, centrali e meridionali. Le zone costiere e collinari delle province di Pesaro, Ancona, Macerata, Fermo e Ascoli Piceno sono colorate di “giallo”. Questo significa chezone di“sono previsti venti forti dai quadranti settentrionali, confino a burrasca forte;stesse zone sono previste precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio o temporale, anche di forte intensità, in particolare tra la tarda mattinata e le ore pomeridiane. Mare molto mosso o agitato, con possibililungo tutto il litorale”, spiega la Protezione civile delle